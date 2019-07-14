واشنطن 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء حكم مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإعدام 30 رجلاً.وأكدت المتحدثة باسم الخارجية مورغان اورتيغاس في بيان صحفي اليوم، " أن من بين المحكوم عليهم بالإعدام أكاديميون وشخصيات سياسية تم احتجازهم بتهم لا أساس لها من الصحة، وأن بعض المحكوم عليهم قد تعرضوا للإيذاء البدني أثناء احتجازهم".وأضاف البيان، أن الولايات المتحدة تحث مليشيا الحوثي على التراجع عن هذه الأحكام، ومعاملة المحتجزين معاملة إنسانية، ووقف الاعتقالات التعسفية.// انتهى //00:15ت م0123