موسكو 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسأعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم عن اتفاق روسيا وكازاخستان على ترسيم أجزاء معينة من حدودهما المشتركة خلال اجتماع للجنة ترسيم الحدود بين البلدين عقد في مدينة سامارا الروسية في الفترة ما بين 8 و12 يوليو الجاري.وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية "أقر الجانبان مسودات وثائق نهائية بشأن ترسيم أجزاء معينة من الحدود الروسية الكازاخية, وناقش الجانبان أعمال ترسيم الحدود الميدانية والأعمال المتعلقة بالمجالس التشريعية", مشيرة إلى أن المحادثات عقدت في أجواء ودية.// انتهى //02:09ت م0124