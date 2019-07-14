الكويت 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واسالتقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني في الكويت العاصمة.وأشاد وزير الخارجية الكويتي بعمق العلاقات الوثيقة والعريقة التي تربط دولة الكويت مع الاتحاد الأوروبي وهنأ موغيريني بافتتاح مقر بعثة الاتحاد لدى البلاد بشكل رسمي خلال الاحتفال الذي سيقام بهذه المناسبة يوم غد الأحد.وجددت موغيريني من جهتها الإعراب عن الاعتزاز بالعمل المشترك الوطيد الذي يربط بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي وسعادتها بإجراء هذه الزيارة لافتتاح مقر بعثة الاتحاد لدى البلاد.// انتهى //03:01ت م0125