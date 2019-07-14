الرياض 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يستضيف 1300 حاج من 72 دولةالقيادة تهنئ رئيسي العراق وفرنساأمير عسير يعلن مبادرة "كذا أجمل" للحفاظ على الذوق العامأمير الرياض بالنيابة يختتم زيارته لموسكووزير الحج يقف على جاهزية مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربيةاستحداث برنامج «راصد» لتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمنإطلاق المرحلة الخامسة من مشروع «سفراء حُماة الوطن»المملكة تؤكد حرصها على تمكين الأشقاء القطريين من أداء الحج والعمرةلائحة مستقلة لتنظيم إجراءات التقاضي أمام محاكم الاستئنافبدء الاستعدادات لجائزة سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقينالتسييس القطري للحج إعلان حرب صريح على المملكةختام اجتماعات اللجنة السعودية - الأرجنتينية المشتركةالمملكة تدين هجوم كيسمايو الإرهابيالكونغرس الأميركي يحث ترمب فرض عقوبات على تركيادعاوى يمنية لاتخاذ موقف حازم من جرائم الحوثيينبريطانيا تفتح تحقيقاً حول مذكرات انتقادات ترمب26 قتيلاً في مقديشو// يتبع //06:02ت م0003