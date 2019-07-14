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الأحد 1440/11/11 هـ الموافق 2019/07/14 م واس
الرياض 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يستضيف 1300 حاج من 72 دولة
القيادة تهنئ رئيسي العراق وفرنسا
أمير عسير يعلن مبادرة "كذا أجمل" للحفاظ على الذوق العام
أمير الرياض بالنيابة يختتم زيارته لموسكو
وزير الحج يقف على جاهزية مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية
استحداث برنامج «راصد» لتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن
إطلاق المرحلة الخامسة من مشروع «سفراء حُماة الوطن»
المملكة تؤكد حرصها على تمكين الأشقاء القطريين من أداء الحج والعمرة
لائحة مستقلة لتنظيم إجراءات التقاضي أمام محاكم الاستئناف
بدء الاستعدادات لجائزة سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين
التسييس القطري للحج إعلان حرب صريح على المملكة
ختام اجتماعات اللجنة السعودية - الأرجنتينية المشتركة
المملكة تدين هجوم كيسمايو الإرهابي
الكونغرس الأميركي يحث ترمب فرض عقوبات على تركيا
دعاوى يمنية لاتخاذ موقف حازم من جرائم الحوثيين
بريطانيا تفتح تحقيقاً حول مذكرات انتقادات ترمب
26 قتيلاً في مقديشو
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