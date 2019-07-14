ركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.و قالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الملك.. رعاية الحجيج وحماية المشاعر ) : من جدة حيث يستعد - حفظه الله- كما هو الحال كل عام لاستقبال ضيوف الرحمن، الذين بدأت طلائعهم في الوصول إلى الأراضي المقدسة، وللإشراف على الخدمات التي تقدم لهم، وجه خادم الحرمين الشريفين الملـك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله- خلال ترؤسه مجلس الـوزراء مختلف الـقطاعات الحكومية والأهلـية بالحرص على تيسير أداء جميع الحجاج مناسكهم، وتوفير الأمن والاستقرار والـهدوء لـهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة لـهم في كل المنافذ الـبرية والـبحرية والجوية، وفي مختلف المرافق على طرق رحلتهم إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي عبدالله الشبانة أن المجلس جدد في هذا الشأن دعوته لحجاج بيت الله الحرام ليتفرغوا لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها، والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية، وإنه لن تقبل مثل هـذه التصرفات بأي حال، وستتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة للحيلولة دون القيام بها، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات حيال مَنْ يُقدم على ذلك.وبينت : وتأتي هـذه التوجيهات الكريمة في الوقت الذي تسخّر فيه المملكة كل إمكاناتها بمنتهى السخاء لجعل رحلـة الحج مشهدا إيمانيا خالـصا لوجه الله، حيث تتوالـى المشاريع والمبادرات عاما بعد عام لتحقيق هـذه الـغاية، منوها معاليه بمبادرة طريق مكة، التي تعد إحدى المبادرات، والتي يجري تنفيذها ضمن برنامج التحول الوطني للارتقاء بمستوى جودة الخدمات النوعية المقدمة لضيوف الـرحمن، إلـى جانب استضافة عدد من ذوي الشهداء الفلسطينيين على نفقة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله-.وختمت : وفي هـذا الإطار، الـذي تسعى المملـكة جاهدةً فيه لتوفير البيئة والـظروف، التي تهيئ للحجاج كل ما يلـزم لتحقيق الجو الإيماني، الـذي يدفع بهذه الشعيرة العظيمة إلى غاياتها، وفي مقدمتها الـوحدة الإسلامية، ونبذ الاختلافات، والـتفرغ للعبادة، يبقى على كل ضيوف الرحمن أن يلتزموا بتنقية هذه الفريضة من لوثة الشعارات، التي لا تخل بأمن الحج والحجيج وحسب، وإنما تفسد جو الطمأنينة، وتجرح طهارة هذه العبادة، وهذا الركن العظيم، الذي يأتي إليه الكثيرون مرة في العمر بعد أن أنفقوا الكثير من الوقت بانتظار هذه الفرصة العظيمة، وهو ما يرتب على المسؤولين عن تنظيم بعثات الحج في مختلف الدول أن يكونوا على قدر المسؤولية لتلبية دعوة خادم الحرمين الشريفين، الـذي يرافق الحجيج في كل المشاعر للاطمئنان عليهم، وإنجاح موسم الحج وسلامة الجميع.// يتبع //06:02ت م0004