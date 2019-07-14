الخرطوم 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم إعلان الوسيط الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولبد لبات، أمس، تأجيل مراسم توقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري السوداني - وقوى الحرية والتغيير- إلى اليوم الأحد.ونشرت إعلان قوات الجيش اليمني أمس مقتل 20 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في معارك مسلحة في محافظة مأرب، شرقي اليمن.وأشارت إلى إيقاف زوارق الاحتلال الإسرائيلية أمس، أحد المراكب واعتقلت الصيادين العاملين عليه وصادرت مركبهما بجميع معدات الصيد الخاصة به على بعد ستة أميال بحرية من شاطئ بحر جنوب قطاع غزة.وسلطت الضوء على دعم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لجهود مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا لتحقيق السلام والاستقرار.ونقلت عن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيوأمس قوله، إن الولايات المتحدة نجحت في تقليص قدرة إيران على القيام بأنشطتها الإرهابية كأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.// انتهى //08:58ت م0009