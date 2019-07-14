الرياض 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق14 يوليو 2019 م واسفي إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة، تقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض اليوم, خدماتها للرجال في مقر مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة .وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.// انتهى //11:07ت م0026