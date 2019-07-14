بروكسل 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واسشدد الاتحاد الأوروبي اليوم على أهمية معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى.وأوضحت الممثلة العليا الأوروبية للشؤون الخارجية فيديريكا موغريني في بيان ببروكسل أن المعاهدة ساهمت بشكل كبير في الأمن الأوروبي والأمن الدولي الأوسع نطاقًا خلال الثلاثين عامًا الماضية, مبينة أنه تمت إزالة ما يقرب من ثلاثة آلاف صاروخ من الرؤوس الحربية النووية والتقليدية من الأراضي الأوروبية وتم تدميرها.ودعا الاتحاد الأوروبي بهذه المناسبة جميع الدول إلى دعم سلامة النظام الدولي القائم على القواعد مع تعددية الأطراف الفعالة كمبدأ رئيسي.وشجع البيان الأوروبي في الختام الولايات المتحدة والاتحاد الروسي على السعي للحصول على مزيد من التخفيضات في ترساناتهما، بما في ذلك الأسلحة النووية الإستراتيجية وغير الإستراتيجية، المنشورة وغير المنشورة، مع مراعاة المسؤولية الخاصة للدول التي تمتلك أكبر ترسانات نووية.// انتهى //11:24ت م0034