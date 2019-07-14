مكة المكرمة 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واسوقّعت مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية مع مركز الأعمال بمعهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة، اتفاقية تحول المؤسسة إلى شركة مساهمة مغلقة مواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠، وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله -، وتماشيًا مع أهداف وزارة الحج والعمرة الرامية إلى الارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن وذلك بمقر المؤسسة بمكة المكرمة.ومثل المؤسسة في توقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارتها المطوف رامي بن صالح لبني، فيما مثل مركز الأعمال بمعهد الإدارة العامة بفرع منطقة مكة المكرمة الدكتور بندر بن سليم الواكد، بحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ومستشاري مركز الأعمال.وتهدف الاتفاقية إلى تحويل أعمال المؤسسة ضمن إحدى مبادرات رؤية 2030، ودورها في رسم خارطة طريق لضمان جودة المخرجات والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وبما يواكب طموحات وتطلعات الجميع من خلال مشاركة الفريق الاستشاري بمركز الأعمال بالمعهد في الأعمال الميدانية والموسمية، للاطلاع والوقوف على آليات التشغيل وأساليب تقديم الخدمات، إضافةً إلى الخطة الإستراتيجية الشاملة للتحول المؤسسي والتحول لشركة مساهمة مغلقة علاوة على تأهيل الموارد البشرية والأتمتة لكافة أعمال المؤسسة.// انتهى //11:43ت م0037