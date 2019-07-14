الرياض 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واسأصدر مركز البحوث التابع لوزارة العدل التقرير الشهري الأول، لأهم ما استجد من الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم.وأوضح مدير عام المركز الدكتور بشار المفدى، أن التقرير الذي يصدر بداية كل شهر هجري، يهدف إلى خدمة مرفق القضاء والتوثيق في المملكة ورفع كفاءته، وجودته، والتيسير على أصحاب الفضيلة القضاة وكتّاب العدل، لمتابعة المستجدات ومتغيرات الأنظمة واللوائح، إضافةً إلى خدمة الباحثين والمختصين بشكل عام.وأشار الدكتور المفدى إلى اعتماد المركز في إعداد التقرير على المصادر الوطنية المستوعبة لما يجد في هذا الأمر وهي: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وكالة الأنباء السعودية، جريدة أم القرى، والتعاميم الصادرة من وزارة العدل.وأكد مدير عام مركز البحوث احتواء التقرير على مواد مرتبة ترتيباً زمنياً، ومقسمة على أبواب، هي: الأنظمة والاتفاقيات، واللوائح والتنظيمات، والأوامر والتعليمات، وتعاميم وزارة العدل، وما نشر في جريدة أم القرى، حيث تم إدراج مع كل مادة علمية جهة صدورها، تاريخها، أداة صدورها، عنوانها، ورابطها.ويهدف مركز البحوث في وزارة العدل إلى القيام بالدراسات والبحوث القضائية والتوثيقية واقتراح البرامج النوعية والخطط البحثية الرامية إلى تطوير منظومة القضاء والتوثيق في المملكة والرفع من كفاءتها وجودتها.// انتهى //11:53ت م0039