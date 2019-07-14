تونس 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واسسلطت الصحف التونسية الصادرة اليوم، الضوء على المشهد السياسي في تونس، في ضوء الاستعدادات الحثيثة على أكثر من صعيد، للأحزاب السياسية والشخصيات للجولان الانتخابية القادمة، التي ستجرى قبل نهاية العام الجاري.وكتبت في السياق عن مطالبة شخصيات وطنية، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بعرض التنقيحات الأخيرة على القانون الانتخابي على الاستفتاء الشعبي.مغاربيًا أعلنت عن بدء وفد من مجلس النواب الليبي، زيارة الى القاهرة للمشاركة في اجتمع تشاوري، برعاية مصرية، لتقريب وجهات النظر وبحث سبل حل الأزمة الليبية الراهنة وسط أنباء عن بسط الجيش الوطني الليبي سيطرته على معظم الأراضي الليبية.عربيًا أوردت دعوة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، القوى السياسية واللبنانيين جميعًا إلى عدم استحضار لغة وسلاح وتاريخ الحرب الأهلية ونزع فتيل أي تفجير سياسي قد يحدث.وتابعت، مسيرات العودة الفلسطينية في أسبوعها الـ 66، التي بدأت في مارس الماضي، وسط إعلان الجيش الإسرائيلي عن رفعه حالة التأهب في صفوفه بالقرب من قطاع غزة.وأخبرت صحف تونس، عن مقتل وإصابة العشرات في هجوم إرهابي لحركة الشباب الإرهابية على فندق في مدينة كيسمايو الساحلية في جنوب الصومال.// انتهى //12:21ت م0042