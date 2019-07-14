القاهرة 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واستستضيف مصر الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو الحالي برئاسة رئيسى الأركان في البلدين.ويشمل جدول أعمال اللجنة العديد من المباحثات واللقاءات العامة على صعيد التعاون العسكري والأمني المشترك وتنسيق الجهود بين القوات المسلحة في البلدين فى مختلف المجالات ،وذلك فى إطار استكمال الاجتماعات الدورية للجنة التي تُعقد بالتناوب بين البلدين وكان آخرها في أغسطس 2018 بالخرطوم.//انتهى//13:30ت م0050