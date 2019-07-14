الدمام 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق14 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل عدنان المعيبد.وأكد سموه اهتمام القيادة الرشيدة - أعزها الله - بتطوير القطاع اللوجيستي، وتطوير خدمات الموانئ، لتكون مساهماً فاعلاً في تحقيق رؤية المملكة2030، بالاستفادة من الموقع الجغرافي، والتحول لنقطة ربط بين القارات الثلاث، وتقديم خدمات لوجستية ذات كفاءة وجودة عالية، تسهم في تقدم المملكة في مؤشرات الخدمات اللوجستية ورفع قيمة الصادرات المحلية، مشيرا سموه إلى أهمية العمل على تطوير العنصر البشري العامل في الموانئ، والاستفادة من الخبرات الوطنية.كما أكد سموه أهمية تطوير عمليات الحفاظ على السلامة والأمن في الميناء، لما لها من أهمية في الحفاظ على المقدرات الوطنية، متمنياً سموه للميناء ومنسوبيه التوفيق.واطلع سموه على تقرير عن أعمال الميناء خلال العام المنصرم، كما اطلع على جهود الميناء في تسهيل أعمال سفينة الإغاثة "سفينة العطاء" التي ستنطلق اليوم, - بمشيئة الله - من ميناء الجبيل الصناعي إلى جمهورية السودان الشقيقة، ضمن جهود المملكة في دعم الأشقاء في جمهورية السودان.من جهته عبر مدير عام مدير عام ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل عدنان المعيبد عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية لاهتمامه وحرصه على دعم مسيرة الميناء، وتوجيهاته التي تعدّ خير حافز له ولزملائه لبذل المزيد.// انتهى //15:00ت م0093