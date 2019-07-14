الجزائر 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واسأوقف الجيش الجزائري خمسة عناصر دعم للجماعات الارهابية بمحافظة باتنة شرقي البلاد.وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية ان الموقوفين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ارهابية تستهدف المتظاهرين السلميين عبر مناطق مختلفة من الجزائر باستعمال عبوات متفجرة.من جهة ثانية، اشار المصدر ذاته إلى أن حرس السواحل احبط بكل من مدينتي سكيكدة والقالة (شرق البلاد) محاولتي هجرة غير شرعية وتوقيف 23 شخصًا كانوا على متن زورقين، موازاة مع إيقاف 24 آخرين من جنسيات مختلفة بمحافظة تلمسان في غرب الجزائر.// انتهى //15:09ت م0095