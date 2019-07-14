الرياض 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واسرأس معالي وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بمقر الوزارة, الاجتماع الأول للدورة السادسة لمجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية.ونوه معاليه خلال الاجتماع بالدعم المستمر الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للتعليم وكل ما يحتاجه الطلبة، وتخصيص ميزانية مستمرة سنويًا للطلاب والطالبات المحتاجين من مستفيدي المؤسسة ممن هم في حاجة إلى عناية ورعاية خاصة نظرًا لما يمرون به من ظروف اجتماعية.وثمن دور تكافل في خدمة الطلاب والطالبات المحتاجين على مستوى المملكة ودعمهم وما تقدمه من برامج ومبادرات تعليمية واجتماعية، موجهًا ببذل أقصى الجهود لرعاية هذه الشريحة الغالية.واستعرض المجلس جدول أعمال الجلسة الذي ركز على عدد من المحاور الرئيسية أهمها تشكيل لجان المجلس واستعراض تقرير ما تم إنجازه في المؤسسة واعتماد مكتب المراجعة الخارجية, إضافة إلى اعتماد القوائم المالية للعام الماضي.من جانبه أوضح أمين عام مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيلي, أن المؤسسة تدعم أكثر من 350 ألف مستفيد في أكثر من 20 ألف مدرسة، الذين استفادوا من البرامج والمشاريع الموجهة لهم مثل برنامج الإعانة المالية ومشروع وجبتي، ومشروع كسوتي، ومشروع جائزة تفوُّق ومشروع دروس التقوية الإلكترونية ومشاريع أخرى نوعية تصب في مصلحة الطلبة لاستمرار نجاح تحصيلهم الدراسي وإذابة الفوارق بينهم وبين غيرهم من الطلبة.حضر الاجتماع معالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، ومعالي نائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، ومعالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، ومعالي مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد.// انتهى //15:09ت م0096