جيزان 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم ، المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة " أداء " المكلف المهندس ابراهيم بن عبدالعزيز نياز والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حاليًا.واستمع سمو أمير منطقة جازان خلال اللقاء لشرح مفصل عن المركز وتطبيق منصة "وطني" أحد أدوات المركز في قياس رضا المستفيد ، التي تُعد منصة تفاعلية تمكن المستخدمين من مواطنين ومواطنات ومقيمين وزائرين للمملكة من تقييم مراكز الخدمة وخدمات الأجهزة الحكومية المقدمة , معربًا سموه عن سعادته بما استمع إليه حول أعمال المركز وما يقدمه من دعم وتطوير الأداء الحكومي العام.وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين إمارة منطقة جازان ومركز "أداء"، في مجال قياس وإدارة الأداء وتحسين الخدمات الحكومية.وشهد سمو أمير المنطقة توقيع مذكرة التعاون المبرمة بين مكتب تحقيق الرؤية بإمارة منطقة جازان والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة " أداء" , بهدف تعزيز التنسيق والتعاون بينهما وتطوير الأداء وتحسين تجرِبة المستفيد وتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء وتدشين مذكرة التعاون وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.// انتهى //15:14ت م0098