جدة 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليه 2019 م واسبلغ عدد المستفيدين من خدمات الإرشاد والإصلاح والتحكيم الاسري بجمعية المودة للتنمية الاسرية بمنطقة مكة المكرمة خلال النصف الأول من العام 2019 م 6741 أسرة تم تقديم 10858 خدمة لهم، منهم 67% نساء و 33% رجال، تتصدرها خدمة الاستشارات الهاتفية بنسبة 41% ، ثم الاستشارات بالمقابلة بنسبة 37% ، و 15% عبر مكاتب الإصلاح بالمحاكم، و 7% استشارات إلكترونية ، حيث تقدم لهم هذه الخدمات بالشراكة مع أوقاف محمد بن عبدالعزيز الراجحي.وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة زهير بن علي المرحومي , أنه وطبقا لتقرير الارشاد والإصلاح والتحكيم الاسري للنصف الأول من العام 2019 , فإن أبرز القضايا الواردة كانت قضايا فسخ النكاح , تليها قضايا النفقة، ثم قضايا الحضانة، تليها قضايا السكن، ثم زيارة الأبناء , وقد بلغت نسبة الإصلاح بمكاتب المودة في محكمة الأحوال الشخصية والمحكمة الجزائية 60 % وذلك وفق اتفاقيات الصلح الموثقة.وأشار المرحومي إلى أن النسبة الأبرز للقضايا الواردة لمكاتب المودة هي من أصحاب المؤهلات الجامعية بنسبة 45 % ، يليها التعليم العالي بنسبة 30 %، ثم الثانوي بـ 18% , والدبلوم 3% , والمتوسط بنسبة 3% ، وأخيراً التعليم الأولي بنسبة بنسبة 1 % .وبين أن أبرز الآثار النفسية للقضايا الواردة كانت تتمثل في 34 % اضطرابات الطفولة , وتليها 32 % اضطرابات شخصية , ثم 18% اضطرابات القلق , و 16 % الاكتئاب , بينما تتصدر أبرز الآثار الاجتماعية للحالات الواردة ؛ إنعدام التوافق الفكري والثقافي بين الزوجين بنسبة 37 % , يليها الإهمال الأسري بنسبة 26% , ثم فتور العلاقة الزوجية بنسبة 23% ، وأخيراً استفسارات ما قبل الزواج بنسبة 14% .وأضاف المرحومي أن المشكلات الزوجية تتصدر نسبة القضايا الواردة بـ 47% , تليها المشكلات النفسية بـ 18% , ثم المشكلات التربوية بـ 13% , ثم اضطرابات الطفولة بـ 12% , ثم المشكلات الاسرية بـ 9% والاقتصادية بـ 1% .وعلى صعيد الحالة الاجتماعية فإن 88% من الحالات هي لمتزوجين , بينما 6% لمطلقين , و 6 % من العزاب , وتتصدر ربات المنزل قائمة الحالات في التقرير بـ 63 % ، يليها الموظفون في القطاع العام بـ 15 % ثم القطاع الخاص بنسبة 13 % ثم العاطلون عن العمل بنسبة 9 % .وأفاد أن التقرير يشير إلى أن طلب الاستشارات الأسرية كان بنسبة 84 % خلال سنة إلى 5 سنوات من عمر الزواج , بينما بلغ 13% للحالات من 6 إلى 10 سنوات من عمر الزواج، و 14 % خلال الشهر الأولى إلى السنة الأولى من العمر الزواجي.// انتهى //15:14ت م0099