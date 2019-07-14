جدة 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليه 2019 م واسنظمت منظمة التعاون الإسلامي ، فعالية جانبية بعنوان "محنة الروهينغيا : قضية ملحة للمجتمع الدولي" ، يوم 8 يوليو 2019م ، على هامش الدورة الحادية والأربعين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان .وأكدت المراقبة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي في جنيف ، السفيرة نسيمة باغلي ، في بيانها الافتتاحي ، التزام المنظمة منذ أمدٍ بعيد بقضية الروهينغيا ، وجددت دعوة المنظمة إلى سلطات ميانمار لاتخاذ خطوات فورية وملموسة لإعادة حقوق الإنسان الأساسية للروهينجا ، بما في ذلك الحق في الجنسية .وشملت المناقشة في هذه الفعالية الجانبية عروضاً قدّمها الممثل الدائم لبنجلاديش ، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي ، ونائب الممثل الدائم لماليزيا ، وممثلون عن اللجنة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي ، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .وشددت الفعالية على ضرورة ضمان سلطات ميانمار مساءلة مرتكبي الجرائم البشعة التي ارتكبت ضد الروهينجا ، كما حث ميانمار على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عودة آمنة وكريمة للروهينغيا إلى وطنهم وتمكنيهم من ذلك .// انتهى //15:16ت م0100