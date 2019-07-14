نجران 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واسواصلت لجنة توطين الوظائف بنجران حصر الوظائف المقصورة على السعوديين في القطاع الصحي الخاص بالمنطقة بهدف شغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة.وأفاد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري أن اللجنة حصرت 73 فرصة وظيفية مختلفة في القطاع الصحي الخاص بالمنطقة, وجاري استكمال الإجراءات لشغلها بالكوادر الوطنية، مبينًا أن القطاع الصحي الخاص من القطاعات المستهدفة بالتوطين التي تحرص عليها الوزارة لتطبيق قرار التوطين في المهن الوظائف المقصور العمل فيها على السعوديين.ودعا الدوسري أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف السعوديين تفاديا لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.// انتهى //15:29ت م0105