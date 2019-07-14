العيدابي 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليه 2019 م واسعبّر عددٌ من الدارسين في حملة التوعية ومحو الأمية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم ممثلة بإدارة التربية والتعليم بصبيا في قطاع محافظة العيدابي عن سعادتهم بتنفيذ الحملة بقطاع العيدابي وما يتلقونه فيها من دروس ستعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة.وأكد الدارس مضحوي التليدي والدارس مسعود بن مفرح الغزواني أهمية الحملة التي توزعت مراكزها على العديد من المواقع بقمم جبال وسهول وأودية محافظة العيدابي ، من خلال ما تتضمنه من مواد وبرامج دراسية وفعاليات ثقافية وتوعوية في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والدينية وغيرها من المجالات التي تلبي احتياجاتهم خاصة في مجال التعليم والتوجيه والتوعية والإرشاد بأساسيات القراءة والكتابة وحفض العديد من سور القرآن الكريم , وكل ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم.وأشار كل من المواطن جابر بن مفرح الغزواني والمواطن سليمان بن مسعود الغزواني للفائدة التي تحققت للدارسين والدارسات الملتحقين بالحملة التي استهدفت المواطنين والمواطنات في قطاع العيدابي في أماكنهم لمحو أميتهم بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع تحت إشراف وزارة التعليم.فيما استعرض الدارسان حسن بن علي الفيفي ومفرح بن يحي الفيفي الفوائد والنتائج التي تحققت لهم من الحملة التي انقضى ما يقرب نصف المدة المقررة لها , من حيث التعرف على المهارات الأساسية لتعلم باللغة العربية قراءة وكتابة ومبادئ الحساب وأمور الصلاة والدين , والمساهمة في نشر الوعي الديني والثقافي والاجتماعي والصحي لدى المستهدفين وتعزيز الحس والانتماء الوطني , منوهين بالخدمات والأعمال التي تقدمها وزارة التعليم ممثلة بإدارة تعليم محافظة صبيا والجهات الأخرى المشاركة في الحملة والقائمين عليها وما يقدمها المعلمين والمعلمات المشاركين في الحملة من جهود لتحقق الفائدة المرجوة من الحملة.وأبرز كل من سلمان الغزواني وحنين بن مفرح الغزواني الخدمات التي قدمتها مختلف الجهات المشاركة في الحملة وفي مجالات التوعية الصحية , والإرشاد البيطري , التوعية الاجتماعية وتوزيع الإعانات المادية والعينية على الدارسين , مطالبين بتنفيذ المزيد من الحملات المماثلة بمحافظة العيدابي وغيرها من مناطق ومحافظات وطننا العزيز,سائلين الله تعالى العون والتوفيق والسداد للجميع.//انتهى//15:52ت م0112