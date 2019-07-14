المدينة المنورة 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليه 2019 م واسقلّد نائب مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد علي بن عبدالرحمن المطيري نيابة عن مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي اليوم عدداً من الضباط رتبهم الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي بالموافقة على ترقيتهم.وهنأ العميد المطيري الضباط المترقين وحثهم على مواصلة العمل ، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم الملك والوطن , كما عبر الضباط المترقون عن فخرهم واعتزازهم بالثقة الملكية الغالية، التي سوف تكون حافزاً لهم على تقديم المزيد من الجهد و العطاء.// انتهى //16:12ت م0116