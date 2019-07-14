الدمام 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليه 2019 م واسدشنت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية مساء أمس برنامج الإثراء الصيفي ٢٠١٩ بمشاركة 148 طالبا من تعليم المنطقة الشرقية والذي يقام ضمن البرامج المحلية التي تطلقها مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله – للموهبة والإبداع وذلك بمدارس نور الإسلام الأهلية بالدمام .وأوضح المشرف العام على البرنامج إبراهيم بن محمد الشمراني أن البرنامج يضم جميع المسارات والتي اشتملت على ( الروبوت1 ، الروبوت 2 ، الاختراعات ، علم الحياة ، الخوارزمي الصغير ، مهندس المستقبل ، كن عالما في: الفيزياء والهندسة ، طبيب المستقبل ، برمجة الحاسوب ، الفيزياء الحديثة ، الكيمياء إلى جانب الأنشطة العلمية والعملية وقد تضمن المحتوى العلمي ما نسبته 60% من البرنامج فيما الجانب المهاري فقد بلغت نسبته 30% وذلك للتدريب على المهارات الحياتية والاجتماعية ومهارات القرن الواحد والعشرين بالإضافة إلى الجانب الترفيهي والذي يشكل 10% من البرنامج .وبين أن برامج موهبة أنتهجت التنوع الأسلوبي في التدريس وتقديم النشاطات العلمية المتخصصة في المجالات الطبية والهندسية والعلوم وتقنية المعلومات وريادة الأعمال بما يتلاءم مع احتياجات الطلبة المتميزين والتي تنمي مهارات نوعية متقدمة في البحث والتقصي واتخاذ القرار، وحل المشكلات، والتفكير الإبداعي والناقد، والقيادة، كما يتخلل هذه البرامج عدد من الأنشطة الترويحية والاجتماعية الهادفة والتي تتكامل فيما بينها، ويهدف البرنامج إلى تنمية قدرات الموهوبين، وإشباع رغباتهم العلمية وتوجيه هذه القدرات والطاقات نحو احتياجات المجتمع لتحقيق رؤية المملكة 2030 .// انتهى //16:13ت م0117