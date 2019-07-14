المدينة المنورة 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واسدشن مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم اليوم, فعاليات المشروع الوزاري للإدارة العامة للإرشاد الطلابي "سفراء حماة الوطن" لطلاب وطالبات التعليم العام من محافظتي ظهران الجنوب وسراة عبيدة, بحضور مدير إدارة منطقة المدينة المنور العسكرية مساعد قائد المنطقة العميد فهد بن معلا الحربي.وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالنشيد الوطني ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى الطالب ولاء عبدالله القحطاني كلمة بعنوان : " جنود سلمان " ، ثم استمع الحضور لقصيدة بهذه المناسبة من الطالب خالد الوادعي من ظهران الجنوب,بعدها شاهد الحضور عرضا مرئيا عن مسيرة برنامج السفراء خلال الأعوام الأربعة الماضية ، ثم دشن مدير عام تعليم منطقة المدينة المنورة انطلاقة مشروع "سفراء حماة الوطن".بعد ذلك ألقت مشرفة عموم الوزارة عزيزة المطيري كلمة بهذه المناسبة أكدت فيها حرص وزارة التعليم على تقديم الدعم لأبنائها الطلاب والطالبات خاصة طلبة الحد الجنوبي, مشيرة إلى أن برنامج "سفراء حماة الوطن" يأتي ضمن أهداف الإدارة العامة للإرشاد الطلابي.عقب ذلك ألقى مدير عام تعليم المدينة المنورة كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بأبنائه الطلاب والطالبات من الوفود المشاركة في رحاب طيبة الطيبة, منوهًا ببرنامج "سفراء حماة الوطن" وأهدافه النبيلة الذي أنطلق من وزارة التعليم كمبادرة "وفاء" لجنودنا البواسل واهتماماً بذويهم.وقدم العبدالكريم شكره للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة التعليم وللزملاء بإدارة الإرشاد بإدارة تعليم المدينة على جهودهم المخلصة, داعيًا الله تعالى أن يحقق هذا المشروع أهدافه المرجوة, متمنيًا للجميع التوفيق والفلاح.و اختتم حفل التدشين بتكريم مدير عام التعليم للوفود المشاركة و تقديم الدروع والهدايا التذكارية .يذكر أن مشروع السراء الذي انطلق عام 1436 هـ ، يأتي هذا العام وفي عامه الخامس الخامس باستضافة السفراء من أبناء وبنات الشهداء والمصابين والمرابطين بالحد الجنوبي في 5 إدارات تعليمية هي مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية والعلا .// انتهى //16:18ت م0118