مكة المكرمة 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واسنظمت الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بمكة المكرمة في مركز الخرقاء اليوم, مسابقة القرآن الكريم "ربيع قلبي" تستهدف 74 دارسة بالمركز, بحضور المشرفة على النشاط بالحملة نجاة محمد الحربي والمشرفة على النشر الإعلامي بالحملة الدكتورة منى العتيبي ومنسوبات المركز.وأبانت المشرفة بالحملة نجاة الحربي أن خطة النشاط في الحملة الصيفية جرى إعدادها وفقًا لحاجات الدارسات التعليمية والترفيهية التثقيفية، كما جرى التركيز على الأنشطة التي تسهم في تنمية مهارات الدارسات التعليمية من القراءة والكتابة ومن جهة أخرى مهاراتهن الحياتية والمهنية كالحاسب الآلي وفنون المطبخ والمنزل ومهارات التعامل مع الأسرة والتربية الاجتماعية وكل ما يخص التنمية الذاتية وما يدعم بدوره تأهيلهن لسوق العمل وفقًا لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.بعد ذلك بدأ الحفل بقراءة لآيات عطرة من القران الكريم, ثم ألقت مديرة المركز عواطف الحربي كلمة رحبة فيها بالحاضرات, موضحة فيها فضل تعليم القران الكريم وأهداف المسابقة.عقب ذلك انطلقت أسئلة المسابقة التي تنوعت بين حُسن وإتقان تلاوة القرآن وحفظه ومعانيه ودلالاته اللغوية.// انتهى //17:14ت م0126