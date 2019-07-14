رام الله 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واسأشادت منظمة التحرير الفلسطينية بالتصريحات التي أدلى بها مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، التي وصف فيها سلوك إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال بأنه "يمثل إهانة" للقانون الدولي الحديث.وقالت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير في بيان اليوم، أن ما أدلى به لينك يمثل دليلاً ساطعاً على المخالفات المستمرة والانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني بكل فئاته.وأضافت، أن إشارة المقرر الخاص إلى العقبات التي يواجهها الفلسطينيون في النظام القانوني الإسرائيلي، بما يجعل حصولهم على العدل والانصاف بعيد المنال لهو تأكيد على تسييس النظام القضائي والقانوني الإسرائيلي لصالح سياسات حكومة اليمين المتطرفة.// انتهى //17:22ت م0131