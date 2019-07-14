جيزان 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واسانطلقت اليوم, فعاليات الأسبوع الثاني من برامج التدريب الصيفي التي تستهدف شاغلي الوظائف التعليمية بمكتبي التعليم بمحافظتي العارضة وأبوعريش , بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري .واستمع الدويري خلال الزيارتين لشرح من مديري المراكز التدريبية عن البرامج التي ستنفذها المراكز وعدد المسجلين بالدورات والخبرات التي يتمتع بها الكادر التدريبي والحقائب التدريبية التي ستنفذ بالمراكز وأبرز الاحتياجات التي تحتاجها لتحقق أهدافها.وقدم مدير عام تعليم جازان المكلف لدى لقائه بالمتدربين في قاعات التدريب الشكر على حرصهم لاستثمار الإجازة الصيفية الاستثمار الأمثل من خلال التسجيل بهذه الدورات ، مشيداً بما شاهده من حضور كبير في جميع الدورات المنفذة ، كما أشاد بعناوين الدورات التي تنوعت في موضوعاتها وطرق تنفيذها ، حاثاً الجميع على الاستفادة منها لتعود بالنفع والإيجابية على العملية التعليمية داخل حجرة الصف ، مقدماً الشكر لمديري إدارة التدريب "بنين وبنات" ولجميع اللجان المشاركة في البرنامج.يذكر أن الأسبوع الثاني من برامج التدريب الصيفي سيشهد 45 دورة تدريبية في كل مكاتب التعليم بالمنطقة وسينفذها 45 مدرباً ومدربة وتتنوع عناويها بين التقنية والعلمية وطرائق التدريس وإدارة الصف والتعلم النشط واللغات وغيرها من العناوين التي تراعي كافة تخصصات واهتمامات شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية.// انتهى //17:23ت م0132