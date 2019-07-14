الباحة 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة تقريرًا عن أنشطة وجهود وإنجازات المجلس البلدي بمحافظة غامد الزناد.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، محافظ غامد الزناد نايف بن جمعان دايس ورئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة عامد الزناد.واطلع سموه خلال اللقاء على عدد من أنشطة وجهود المجلس البلدي خلال الفترة الماضية, إضافةً إلى الخطط المستقبلية، التي تأتي في مقدمتها تنفيذ مشاريع الطرق المعتمدة بالمحافظة وعدد من الخدمات البلدية.وأكد سمو أمير المنطقة على الجميع بالوقوف على أداء البلديات والخدمات التي تقدمها وذلك تلبيةً لاحتياجات المواطنين من الخدمات والرفع من مستواها, إضافةً لنقل صوت المواطن للمسؤول لما يعود بالرقي للخدمات المقدمة لهم ودفع عجلة التنمية, مؤكدًا سموه في الوقت ذاته على العمل بروح الفريق الواحد, مشيرًا إلى أن عمل المجالس البلدية هو عمل تكاملي بينهم وبين الأمانات والبلديات.وفي نهاية اللقاء قدم محافظ غامد الزناد ورئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة غامد الزناد شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الباحة على اهتمام سموه الدائم بالخدمات البلدية المقدمة, مثمنين توجيهات سموه السديدة لخدمة الوطن والمواطنين, كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.// انتهى //18:24ت م0137