الدمام 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالجبيل غداً, محاضرة بعنوان "توحيد الألوهية حقيقته وآثاره" يلقيها عبدالعزيز بن علي الرحيم بعد صلاة المغرب في مسجد سلطان العيوني وذلك بحي الخالدية بالجبيل .كما ينظم فرع الوزارة بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر - هداية - السبت المقبل محاضرة للنساء بعنوان "احفظ الله يحفظك" تلقيها الداعية إيمان بنت عبدالعزيز الشلفان, وذلك بعد صلاة المغرب في مسجد إبراهيم العجمي بحي العليا بالخبر.// انتهى //18:25ت م0138