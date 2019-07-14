الباحة 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- إلى أسرة وذوي رئيس رقباء فهد بن سرحان الغامدي الذي استشهد أثناء أداء واجبه في الحد الجنوبي.وأكد سمو أمير منطقة الباحة خلال زيارته لأسرة وذوي الشهيد في منزلهم, أن ما يقوم به الجنود البواسل في مختلف مواقعهم من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن، سائلاً الله -عز وجل- أن يسكن الشهيد فسيح جناته وأن يتقبله من الشهداء.من جانبهم أعرب ذوو الشهيد الغامدي عن شكرهم وتقديرهم للقيادة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان, مبدين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الوطن الغالي .// انتهى //18:25ت م0139