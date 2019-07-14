الباحة 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واساختتمت جمعية البر الخيرية ببلجرشي أمس, الدورة السنوية المقدمة للشباب المقبلين على الزواج، في قاعة التدريب بالجمعية.وأشارت الجمعية إلى أن الدورة التي استفاد منها 35 شابًّا, أتت بالتعاون مع جمعية التنمية الأسرية بالباحة "معين"، حيث شملت الدورة محاضرات شملت الجوانب الشرعية والاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية ليكونوا على قدر ملائم لبدء الحياة الزوجية.// انتهى //18:25ت م0140