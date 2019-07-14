الباحة 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واسقلّد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير بن سعد البسامي بمكتبة اليوم، عدداً من الضباط رتبهم الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة على ترقيتهم.وهنأ العميد البسامي الضباط المرقين, حاثهم على مواصلة العمل، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة دينهم وملكهم ووطنهم.فيما عبّر الضباط المترقون عن سعادتهم بالترقية، سائلين الله أن يوفقهم وأن يكونوا عند حسن الظن بهم لخدمة الدين ثم الملك والوطن.// انتهى //18:26ت م0141