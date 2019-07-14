جدة 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واسالتقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي في مقر الفرع بجدة اليوم، المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأجيال بمنطقة مكة المكرمة سليم بن غيث الفايدي.وقدم الفايدي خلال اللقاء تقريراً بالإنجازات والبرامج التي قدمتها "رعاية الأجيال" لفئة الشباب واستفاد منها ما يقارب 6,000 شابة وفتاة بمنطقة مكة المكرمة من خلال 12 برنامجاً نوعياً ، بهدف إبراز قدراتهم وتنمية مواهبهم ومهاراتهم وإذكاء روح التنافس والإبداع والإيجابية بينهم وتعميق انتماءهم لمجتمعهم ووطنهم.وقدم الفايدي, الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ولسمو نائبه ولوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفرعها بالمنطقة على دعمهم لقطاع التنمية الاجتماعية ومبادرات تمكين الشباب وتفعيل دورهم المجتمعي.يذكر أن جمعية رعاية الأجيال بمنطقة مكة المكرمة تقدم العديد من البرامج التطويرية والمهارية والترفيهية والقيمية التي تنمي الإبداع والتميز والإيجابية في جيل الشباب ، وفق رؤية احترافية مدروسة تتوائم مع أهداف رؤية السعودية 2030، لمساعدة شباب الوطن أن يشقوا طريق الإنجاز والإبداع لخدمة مجتمعهم ووطنهم.// انتهى //18:30ت م0142