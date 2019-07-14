رياضي / بطولة العالم للفورمولا واحد : البريطاني هاميلتون يحقق فوزه السادس
الأحد 1440/11/11 هـ الموافق 2019/07/14 م واس
سيلفرستون 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واس
حقق حامل اللقب البريطاني لويس هاميلتون فوزه السادس ، باحتلاله اليوم المركز الأول في جائزة بريطانيا الكبرى، المرحلة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، موسعا الفارق في صدارة ترتيب السائقين .
وأكمل الفنلندي فالتيري بوتاس هيمنة بوصوله ثانيا، أمام السائق شارل لوكلير من موناكو، فيما حل الفرنسي بيار غاسلي رابعا.
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18:45ت م
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