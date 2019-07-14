سيلفرستون 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واسحقق حامل اللقب البريطاني لويس هاميلتون فوزه السادس ، باحتلاله اليوم المركز الأول في جائزة بريطانيا الكبرى، المرحلة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، موسعا الفارق في صدارة ترتيب السائقين .وأكمل الفنلندي فالتيري بوتاس هيمنة بوصوله ثانيا، أمام السائق شارل لوكلير من موناكو، فيما حل الفرنسي بيار غاسلي رابعا.// انتهى //18:45ت م0144