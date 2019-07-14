الرياض 11 ذو القعدة 1440هـ الموافق 14 يوليو 2019م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، نائب سفير بريطانيا لدى المملكة ريتشارد أوبنهايم.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.// انتهى //19:02ت م0146