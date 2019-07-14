محايل 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واسكثفت بلدية مركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير حملات معالجة التشوه البصري من خلال إزالة مخلفات المباني والمواد الصلبة المخالفة والمشوهة للمظهر العام، ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً.وأوضح رئيس البلدية أحمد بن عامر العربي أن البلدية إزالة أكثر من 50 طنًا من المواد الصلبة بعدد من المرافق والأحياء والشوارع المحورية داخل المركز، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن مبادرة معالجة التلوث البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرًا.// انتهى //19:44ت م0151