الرياض 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واساعتمد الاتحاد السعودي لكرة اليد الأندية المشاركة في البطولات الخارجية للموسم القادم ، حيث اختار فريق الوحدة الأول لكرة اليد " بطل الدوري الممتاز " لتمثيل المملكة في البطولة الآسيوية للأندية التي ستقام بكوريا الجنوبية في شهر نوفمبر المقبل ، وأيضاً سيشارك الوحدة في بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية الـ 35 للأندية في العاصمة الأردنية عمان بشهر سبتمبر القادم ، وسيستضيف الوحدة بطولة أندية العالم ( السوبر جلوب ) التي سيشارك بها فريق مضر السعودي وستقام في شهر أغسطس المقبل في مدينة الدمام .واختار الاتحاد السعودي لكرة اليد فريق الخليج " وصيف الدوري الممتاز " للمشاركة في بطولة الأندية العربية في تونس شهر مارس القادم ، وتم ترشيح فريق مضر " ثالث الدوري الممتاز " للمشاركة في البطولة الخليجية للأندية أبطال الكؤوس والمقرر إقامتها في دولة الكويت مطلع شهر مارس القادم .// انتهى //19:47ت م0152