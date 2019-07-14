ثقافي / محاضرتان في مدينة السيح غداً
الأحد 1440/11/11 هـ الموافق 2019/07/14 م واس
السيح 11 ذو القعدة 1440هـ الموافق 14 يوليو 2019م واس
يقيم مركز الدعوة والإرشاد بالخرج غداً محاضرتين تحت عنوان " التحذير من جماعة الأخوان والتبليغ " ، يلقيها الشيخ
عبدالعزيز بن عبدالله الهويسين ، الأولى تقام بعد صلاة المغرب في جامع العنقري بحي المنتزه ، والثانية بعد صلاة العشاء في مسجد العطية بحي الحمراء.
وتأتي المحاضرتان ضمن البرنامج التوعوي الذي ينظمه المركز تحت عنوان " الأمن الفكري والتحذير من الجماعات الضالة " التي تقام فعالياته خلال إجازة الصيف في عدد من الجوامع والمساجد بمدينة السيح.
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19:47ت م
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