السيح 11 ذو القعدة 1440هـ الموافق 14 يوليو 2019م واسيقيم مركز الدعوة والإرشاد بالخرج غداً محاضرتين تحت عنوان " التحذير من جماعة الأخوان والتبليغ " ، يلقيها الشيخعبدالعزيز بن عبدالله الهويسين ، الأولى تقام بعد صلاة المغرب في جامع العنقري بحي المنتزه ، والثانية بعد صلاة العشاء في مسجد العطية بحي الحمراء.وتأتي المحاضرتان ضمن البرنامج التوعوي الذي ينظمه المركز تحت عنوان " الأمن الفكري والتحذير من الجماعات الضالة " التي تقام فعالياته خلال إجازة الصيف في عدد من الجوامع والمساجد بمدينة السيح.// انتهى //19:47ت م0153