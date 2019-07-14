ابوظبي 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واسوقع مجلس النواب اليمني والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي مذكرة تعاون وتفاهم تهدف إلى تفعيل وتأطير التعاون البرلماني بين الجانبين.جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني في أبو ظبي مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات أمل القبيسي.وناقش الجانبان قضايا تعزيز التعاون البرلماني خلال الفعاليات الدولية والتنسيق بين المجلسين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة الجهود المشتركة لمواجهة المشروع التوسعي الإيراني في المنطقة واليمن على وجه التحديد، والدور البارز لدولة الإمارات في دعم مشروع استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي في اليمن، وبحث سبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.وأشاد البركاني بالدور التاريخي لدولة الإمارات في دعمها لليمن سياسيًا وتنمويًا في مختلف الجوانب، كما أطلع رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات على تطورات الأوضاع في اليمن والمعاناة الإنسانية جراء الانقلاب وما يتعرض له الصحفيين والناشطين السياسيين وغيرهم من المواطنين الموجدين في المناطق الخاضعة للانقلابيين من انتهاكات وقمع وتعذيب ومعاناة.من جانبها رحبت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بالزائر، وقالت: إن ما تقوم به الإمارات في اليمن يأتي في إطار الواجب الأخوي وتجسيداً لعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع الشعبين والبلدين.وجددت المسؤولة الإماراتية التأكيد على استمرار دعم ومساندة دولة الإمارات للشعب اليمني للخروج من محنته وتهيئة الظروف اللازمة لعودة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التعاون المثمر بين البرلمانين الذي سينعكس إيجابًا على العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.وأكدت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات أن إمكانات المجلس الوطني متاحة لدعم مجلس النواب اليمني في مختلف المجالات، معربة عن تطلعها إلى أن يمارس البرلمان اليمني صلاحياته الدستورية إلى جانب المؤسسات الأخرى لتتكامل مع بعضها البعض في خدمة اليمنيين وتلبية تطلعاتهم، ولما تعول عليه دول الجوار وتحالف دعم الشرعية من دور في هذه الظروف الراهنة وفي المستقبل.// انتهى //19:56ت م0155