الطائف 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واستواصل الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف تنفيذ برامجها التدريبية الصيفية للأسبوع الثاني على التوالي وسط حضور وإقبال كبيرين من المتدربين والمتدربات وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بالمحافظة طلال بن مبارك اللهيبي.وشهدت القاعات التدريبية البالغ عددها 57 قاعة تدريب للبنين والبنات حراكًا تدريبيًا كبيرًا وتفاعلًا متميزًا مع التنويع والتجديد في البرامج التدريبية المقدمة، حيث برزت برامج الإبداع والابتكار والتعليم القائم على المشاريع والعلاقات الإنسانية في البيئة التعليمية وتدريب المدربين ومهارات القائد التربوي في ضوء رؤية المملكة 2030 والقيادة التحويلية والجدارات الوظيفية وإدارة المخاطر والأزمات في بيئة العمل وغيرها من البرامج التي انطلقت خلال الأسبوع الحالي، التي تهدف جميعها إلى تحسين الأداء ورفع الإنتاجية وتنمية المهارات بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030.يذكر أن عدد برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي بالطائف والمعتمدة في صيف هذا العام بلغت 238 برنامجاً تدريبياً للبنين والبنات يقدمها 115 مدرباً ومدربة.// انتهى //20:26ت م0157