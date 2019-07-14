بريود 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واسحقق الدراج الجنوب إفريقي داريل إيمبي فوزه الثاني في مشاركته السابعة في طواف فرنسا الدولي للدراجات الهوائية، بعدما أنهى المرحلة العاشرة التي امتدت لمسافة 170.5 كلم بين سانت إتيان وبريود في المركز الأول .وتقدم داريل بالسرعة النهائية على البلجيكي تييسج بينوت، فيما حل السلوفيني يان ترانيك في المركز الثالث بفارق 10 ثوان.وبقيت صدارة الترتيب العام والقميص الأصفر قبل يوم الراحة الأول، للفرنسي جان ألافيليب الذي حل في المركز الخامس والثلاثين بفارق 16.25 ثانية عن إيمبي .// انتهى //20:32ت م0158