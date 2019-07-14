عدن 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واسلقي 10 من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم وجرح آخرين، في غارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بمديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن.ووفقاً لموقع / سبتمبر نت / التابع لوزارة الدفاع اليمنية، فإن مقاتلات التحالف استهدفت مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في جبال العاديات المحيطة بمركز مديرية كتاف، أسفرت عن مصرع 10 من عناصر المليشيا، وجرح آخرين، وتدمير عربات تابعة لها.// انتهى //20:57ت م0161