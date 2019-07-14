جدة 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليه 2019 م واسغادر جلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا ، جدة مساء اليوم.وكان في وداع جلالته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة و معالي أمين محافظة جدة الاستاذ صالح بن علي التركي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا محمود حسين قطان ومدير شرطة محافظة جدة العميد محمد بن فهد آل صقر ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عصام بن فؤاد نور ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر وعدد من المسؤولين.// انتهى //20:58ت م0162