القاهرة 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واسأدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي على أحد الفنادق في مدينة كيسمايو جنوب الصومال، مما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين وإصابتهم.وأعرب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم عن خالص التعازي للحكومة الصومالية وأسر الضحايا، مؤكدًا على وقوف مصر حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب الصومال في تلك المحنة.كما أكد البيان على استمرار الدعم المصري للحكومة الصومالية الفيدرالية من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.// انتهى //20:59ت م0163