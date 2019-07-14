رياضي / مذكرة تفاهم بين وادي مكة للتقنية والاتحاد السعودي للسهام
الأحد 1440/11/11 هـ الموافق 2019/07/14 م واس
الرياض 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واس
وقعت شركة وادي مكة للتقنية التابعة لجامعة أم القرى اليوم في مكة المكرمة ، مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للسهام ، بهدف تنفيذ البرامج وورش العمل ورعاية البرامج التدريبية لمنسوبي ومنتسبي لعبة السهام .
ومثّل شركة وادي مكة للتقنية نائب الرئيس التنفيذي الدكتور طلال المغربي ، فيما مثل الاتحاد السعودي للسهام عضو مجلس الإدارة الدكتور ثامر أبو غليه .
ويسعى اتحاد السهام من خلال الشراكة لمواصلة خطة نشر وتطوير رياضة السهام في جميع مدن ومحافظات المملكة وتهيئة جيل من المميزين و الموهوبين للمشاركة في البطولات المحلية والدولية من خلال تفعيل دور التقنية الحديثة .
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21:00ت م
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