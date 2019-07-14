الرياض 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واسوقعت شركة وادي مكة للتقنية التابعة لجامعة أم القرى اليوم في مكة المكرمة ، مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للسهام ، بهدف تنفيذ البرامج وورش العمل ورعاية البرامج التدريبية لمنسوبي ومنتسبي لعبة السهام .ومثّل شركة وادي مكة للتقنية نائب الرئيس التنفيذي الدكتور طلال المغربي ، فيما مثل الاتحاد السعودي للسهام عضو مجلس الإدارة الدكتور ثامر أبو غليه .ويسعى اتحاد السهام من خلال الشراكة لمواصلة خطة نشر وتطوير رياضة السهام في جميع مدن ومحافظات المملكة وتهيئة جيل من المميزين و الموهوبين للمشاركة في البطولات المحلية والدولية من خلال تفعيل دور التقنية الحديثة .// انتهى //21:00ت م0164