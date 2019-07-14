بيروت 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واسسجّلت الميزانية العمومية للبنوك التجارية الموحدة في لبنان ارتفاعًا في إجمالي الأصول بنسبة 9.19 % على أساس سنوي، لتصل إلى 253.63 مليار دولار بحلول يونيو 2019م.وأوضح تقرير مالي صادر عن جمعية المصارف في لبنان أنّه بالتفاصيل انخفضت ودائع العملاء المقيمين (التي تقدر ب 52.56 % من إجمالي المطلوبات) بنسبة 1.59 % منذ بداية العام لتصل إلى 133.3 مليار دولار بحلول يونيو 2019م، مع انخفاض الودائع بالليرة اللبنانية والعملات الأجنبية بنسبة 3.81 % و0.43 % على أساس سنوي إلى 44.71 مليار دولار و88.5 مليار دولار، على التوالي.وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة إلى ودائع العملاء غير المقيمين (التي تشكل 14.32% من إجمالي المطلوبات)، فقد انخفضت بنسبة 3.73 % منذ بداية العام وبلغت 36.32 مليار دولار خلال نفس الفترة على خلفية انخفاض الودائع في مصرف لبنان المركزي، والعملات الأجنبية بنسبة 5.78 % و3.46 % إلى 4.06 مليارات دولار و32.25 مليار دولار، على التوالي.وبيّن أنّه بناء على ذلك بلغ إجمالي ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين 169.62 مليار دولار في يونيو 2019، بانخفاض 2.06 % على أساس سنوي. في المقابل نمت التزامات القطاع المالي للمقيمين بنسبة 12.05 % على أساس سنوي إلى 1.24 مليار دولار.ولفت التقرير إلى أنه على جانب الأصول فقد سجّلت الاحتياطيات (التي تشكل 55.80 % من إجمالي الأصول) زيادة 8.23 % على أساس سنوي لتستقر عند 141.53 دولار بحلول يونيو 2019م. وجاءت الزيادة في الاحتياطيات على خلفية ارتفاع بنسبة 8.23 % في الودائع لدى البنك المركزي.// انتهى //21:28ت م0166