القاهرة 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واستغلب منتخب السنغال على نظيره المنتخب التونسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على إستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019م التي تستضيفها مصر.أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب التونسي ديلان برون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 100 من عمر المباراة التي امتدت إلى وقت إضافي، عقب انتهاء الوقت الأصلي بتعادل سلبي وضربتي جزاء ضائعتين أضاع الأولى التونسي فرجاني ساسي بالدقيقة 75 وأضاع الثانية السنغالي هنري سايفيت في الدقيقة 80 .وبهذه النتيجة يحجز أسود التيرانجا البطاقة الأولى للمباراة النهائية للبطولة على حساب نسور قرطاج، في انتظار صاحب البطاقة الثانية الفائز من المباراة التي تقام لاحقًا بين منتخبي الجزائر ونيجيريا على إستاد القاهرة الدولي.// انتهى //22:06ت م0170