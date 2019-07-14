الرياض 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واساستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مساء اليوم تدريباته على ملعب النادي الرديف بمدينة الرياض، بعد عودة اللاعبين من راحة ليوم أمس منحت لهم من قبل المدير الفني الأرجنتيني خوخي ألميرون، الذي استهل حصته التدريبية بتمارين إحماء مكثفة بقيادة مدرب اللياقة دييغو أوسيي .عقب ذلك قسم المدرب الفريق لمجموعتين، الأولى تحت إشرافه إذ أخضع اللاعبين لتدريبات فنية بحتة داخل دائرة في منتصف الملعب، ركز من خلالها على تدريبات التمرير السريع من لمسة واحدة، والتحكم بالكرة، والضغط على المنافس، فيما خضعت المجموعة الثانية التي قادها مساعد المدرب بابلو ريتشي، لتدريبات لياقية عن طريق الكرة، ثم تدريبات فنية في منتصف الملعب، قبل أن يختتم المدرب مرانه بتمارين لياقية وفنية للمجموعتين شهدت تطبيق تدريبات السرعات بالجري على طول الملعب.// انتهى //22:27ت م0171