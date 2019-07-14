لندن 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واستوج المصنف الأول عالميًا الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقبه الخامس في بطولة ويمبلدون الإنجليزية لكرة المضرب ، وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية التي جرت اليوم في لندن ، على السويسري روجر فيدرر ، بخمس مجموعات بواقع (7-6) و(1-6) و(7-6) و(4-6) و(13- 12).ورفع نوفاك ديوكوفيتش رصيده إلى 5 ألقاب في البطولة الإنجليزية ، حيث شهدت أشواط المباراة التي استمرت قرابة الـ 5 ساعات تركيزاً كبيراً من اللاعبين على أشواط الإرسال .// انتهى //22:39ت م0173