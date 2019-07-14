رياضي / بطولة ويمبلدون لكرة المضرب : الصربي ديوكوفيتش يتوج بلقبه الخامس
الأحد 1440/11/11 هـ الموافق 2019/07/14 م واس
لندن 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واس
توج المصنف الأول عالميًا الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقبه الخامس في بطولة ويمبلدون الإنجليزية لكرة المضرب ، وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية التي جرت اليوم في لندن ، على السويسري روجر فيدرر ، بخمس مجموعات بواقع (7-6) و(1-6) و(7-6) و(4-6) و(13- 12).
ورفع نوفاك ديوكوفيتش رصيده إلى 5 ألقاب في البطولة الإنجليزية ، حيث شهدت أشواط المباراة التي استمرت قرابة الـ 5 ساعات تركيزاً كبيراً من اللاعبين على أشواط الإرسال .
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22:39ت م
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