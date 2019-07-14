الرياض 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واسشرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة مساء اليوم حفل سفارة جمهورية فرنسا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير بحي السفارات.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرنسوا غويت وعدد من مسؤولي السفارة.حضر الحفل مدير عام المراسم والتشريفات الدكتور عبدالعزيز العبدالله الرقابي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.// انتهى //22:41ت م0174