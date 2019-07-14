الدوادمي 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واسبدأت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي اليوم تنفيذ برامجها التدريبية الصيفية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في أسبوعه الثاني، والمنفذة في 9 مراكز تدريبية في المحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها، وذلك بإشراف ومتابعة من مدير التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي.ويتضمن الأسبوع الثاني تنفيذ أكثر من 24 برنامجاً تدريبياً متميزاً ومتنوعاً منها القيادة التربوية وفق رؤية2030, ودمج التقنية بالتعليم لبناء مهارات القرن الحادي والعشرين، وفن ومهارات القيادة، وتطبيقات قوقل التعليمية، والتغذية الراجعة في التدريس، واستخدام خرائط المفاهيم في التعليم، والتقويم من أجل التعليم، والتعليم النشط، والبحث الإجرائي، ومهارات معالجة الضعف القرائي، وإدارة البيئة الصفية وغيرها من البرامج التي تنفذ خلال الأسبوع الحالي، والتي تهدف جميعها إلى تطوير القدرات والمهارات المهنية لدى شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية لزيادة كفاءة النظام التعليمي ومواكبةً تطوير المناهج التعليمية وفق رؤية المملكة 2030.يذكر أن عدد البرامج التدريبية في المحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها، بلغت 90برنامجاً تدريبياً نوعياً منها 47 برنامجاً للبنين و43 برنامجاً للبنات يقدمها 48 مدرباً ومدربة.// انتهى //22:43ت م0175